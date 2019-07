Jeff-MacKenzie Bezos, divorzio record: da 'Mr.Amazon' 38 mld di dollari a ex moglie

Un divorzio da mille e una notte. È quello realizzato da 'Mr. Amazon', Jeff Bezos, e la sua ormai ex signora, MacKenzie, che ha portato a casa una chiusura di accordo da record: il 4% delle azioni del colosso statunitense delle vendite online. Pari - in soldoni - a ben 38 miliardi di dollari. Una cifra astronomica, che infatti proietta l'ex moglie di Bezos di colpo in 22esima posizione nella speciale classifica redatta da 'Bloomberg' sulle 500 persone più ricche della terra. Saranno strabuzzati gli occhi al giudice della King County di Washington, trascrivendo i dettagli dell'accordo che ha messo fine a uno dei matrimoni più in vista nel mondo della finanza. Soprattutto per come è finito.

Ciò che impressiona maggiormente è che, nonostante l'esborso miliardario, l'imprenditore statunitese, originario del New Mexico, resta ancora l'uomo più ricco del mondo, grazie alla titolarità del 12% di azioni di Amazon. Stando alle classifiche di 'Forbes' e 'Bloomberg News' nel 2017 il suo patrimonio ammontava a quasi 100 miliardi di dollari, aumentati, solo l'anno dopo, a 160 miliardi, per poi 'diminuire' nel 2019 a 149 miliardi. Cifra che gli è valsa anche il 'titolo' di uomo piu ricco dell'età contemporanea. Entrando nei dettagli dell'accordo, la scrittrice MacKenzie Tuttle, aveva annunciato che avrebbe venduto suo ex marito l'intera partecipazione detenuta nel 'Washington Post', oltre alla società di esplorazione spaziale Blue Origin e i diritti di voto associati alle sue azioni Amazon. Della sua nuova fortuna, inoltre, donerà almeno la metà in beneficenza, unendosi così all'esclusivo 'club' dei filantropi tra le persone più ricche del mondo.

Con questa firma si chiude una storia che ha occupato per mesi le copertine di diverse riviste. La vita personale di Jeff Bezos, infatti, è stata messa sotto i riflettori con l'annuncio, avvenuto nello scorso mese di gennaio, del divorzio da sua moglie dopo 25 anni di matrimonio, a cui è seguita la rivelazione, da parte del 'National Enquirer', che il magnate americano ha una relazione con un ex presentatrice televisiva, Lauren Sanchez. Jeff e MacKenzie Bezos si erano sposati nel 1993 e dalla loro unione sono nati quattro figli. Bezos ha fondato Amazon nel suo garage di Seattle nel 1994 e lo ha trasformato, nel corso degli anni, in un colosso che domina il commercio online, fino a diventare la più grande Internet company del mondo, oltre che un punto di riferimento per quei consumatori che ormai usano abitualmente il web per effetturare i propri acquisti.



