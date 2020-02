Ines Trocchia testimonial hot del canale erotic-food americano Eats Channel

Ecco cosa faceva la sexy influencer napoletana in California, un video per la nuova piattaforma streaming iper bollente.

Metti insieme il cibo e i migliori piatti del mondo, le più belle e spregiudicate sexy girls di Instagram ed il consumo compulsivo di video streaming online. Il risultato è Eats Channel, nuova piattaforma che propone l'incrocio di tre formidabili trend. Il successo è assicurato. Ed i talent californiani del canale hanno pescato in terra nostrana la bellezza partenopea e generosa di Ines Trocchia da abbinare senza grandi sorprese o originalità agli spaghetti, trionfo da sempre ed icona della cucina italica. Lei naturalmente li mangia con molta passione e poco altro addosso, quasi nulla. Titolo del teaser: The italian job... L'abbinata è vincente in carica erotica e d'altro canto è proprio la ricetta dell'intera offerta di questa piattaforma che vanta nomi noti del circuito sexy Instagram, da Summer Soderstrom a Hannah Palmer a Lauren Andrews. Tutte ragazze molto belle, giovani e assai più provocanti e svestite di quanto era loro possibile fare sul social di provenienza che qualche limite lo pone, anche se non sempre lo fa rispettare. Cibo e corpi nudi, video clip con gradi diversi di esplicito erotismo e dettagli intimi, per lauti pasti normalmente destinati a commensali maschili. C'è di che saziarsi, non sempre con gusto

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata