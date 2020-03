Ines Trocchia, senza veli e con "cartoons" birichini. Quasi vietato ai minori

Il profilo Instagram di Ines Trocchia è uno di quegli appuntamenti che non delude mai, se ci vai sai cosa trovi. La modella e showgirl è diventata maestra del gioco hot su social, come lei nessuno. Non solo per il sex appeal che la giovane partenopea sprigiona da ogni poro ma per la sapienza con cui sa infiammare la rete e i suoi fans. Guardare per credere. Dopo la sua partecipazione spinta al limite per la piattaforma americana EatsChannel, che sposa cibo a ragazze molto belle e poco (pochissimo) vestite, Ines ha inanellato una serie di scatti uno più caldo dell'altro. Fino all'ultimo gioco escogitato per non fare addormentare il suo pubblico durante il lockdown a cui tutti siamo costretti. Doppia foto, la prima in cui sfoggia il suo corpo nudo e parzialmente drappeggiato da un lenzuolo, il secondo con sorpresa: la stessa immagine ma con aggiunta di 2 personaggi dei cartoons. Uno guarda e l'altro ride, allungando la mano là dove non si dovrebbe. 'My body, my choice' scrive l'influencer ai suoi oltre 600 mila followers. Più o meno come dire 'il corpo è mio e lo gestisco io'. E qualcuno suggerisce 'per possedere quel corpo ci vorrebbe il porto d'armi'.

