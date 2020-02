Ines Trocchia, nuda sui social, casta nella vita

Gli ultimi 2 scatti tolgono il sonno ai più integerrimi. E sono solo gli ultimi di una carrellata degna da rivista per soli uomini. Un vezzo quello di Ines Trocchia, che scherza con i suoi 550 mila followers, acquista notorietà e conquista comparsate TV, giocando con la sua contundente nudità, e con rivelazioni a metà strada tra paradiso e inferno.

'Sesso? Non lo faccio da 4 mesi, da quando è finita la relazione con il mio ultimo fidanzato (Stefano Berretti, ndr)' ha raccontato con un pizzico di malizia in una recente intervista. In America per lavoro la modella ha smentito poi voci su una sua possibile partecipazione ad un film a luci rosse.' Per ora' ha detto 'non rientra nei miei piani'. E su quel 'per ora' pare che un vasto pubblico si sia concentrato, non perdendo l'ultima speranza. Così va il mondo

