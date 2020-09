Ines Trocchia in lingerie avvisa i fan: "Vi farò impazzire"

Ines Trocchia torna a far impazzire i follower con uno scatto ad alto contenuto erotico. L'ultimo post della bella modella è di quelli che tolgono il fiato e che mandano il traffico in tilt. Non solo quello sul web visto che la foto, che la ritrae in lingerie con le sue forme ben in evidenza, è stata scattata sul balcone di un appartamento in Corso Buenos Aires, zona di Milano solitamente molto trafficata. E come se non bastassero le immagini a lasciare i fan a bocca aperta, la procace napoletana ha accompagnato il tutto con poche ma incisive parole: "Se vuoi essere il mio bambino, sappi che ti farò impazzire".

