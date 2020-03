In mostra la sua "grinta" e non solo, lo scatto bollente di Thais

Lo sguardo grintoso e accattivante, un corpo da urlo con un lato B esaltato da un perizoma super sexy. Thais Wiggers si mostra in tutta la sua bellezza in uno scatto bollente postato su Instagram. "La grinta... ogni tanto qualcuno passa per ricordare che tu ce l’hai", le parole usate dalla ex velina brasiliana per accompagnare la foto che la ritrae su una sedia vestita solo con un intimo sexy. E lo scatto ha scatenato i suoi follower in poche ore migliaia di like e di commenti.

