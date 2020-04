Il video GIF di Emily Ratajkowski, il sexy infinito dove si annega il pensiero

di Byron

Non è escluso che lo faremo: una rubrica dedicata a Emily Ratajkowski. La più bella del reame, la più inventiva delle regine social, la più sexy delle top model. E potremmo continuare. Spesso discinta online? Certamente, ma di nudi più o meno camuffati, perlopiù ammiccanti, tantissmi banali e fotcopia è stracolma la rete, su Instagram poi è la modo più diffusa. E allora non premia solo avvenenza e spudoratezza ma una consapevolezza di sè, una capacità di veicolare messaggi, anche grazie al proprio corpo. In sintesi, conquistare con la testa e non solo grazie a un corpo che madre natura ha generosamente elargito. Emily non per nulla governa ed emoziona quasi 26 milioni di followers ogni gionro, ma è anche una delle top model più richieste al mondo, un'attivista dei diritti delle donne (ebbene sì, nonostante i nasi storti di qualche femminismo d'accatto).

I frammenti di brindisi allo specchio del bagno, montati a video GIF e postato in queste ore dalla splendida 29 enne è piccola chicca di vita, di intrattenimento da quarantena. La tazzina da caffé, la tazza da tisana, il bicchiere di vino rosso e poi lei, lei in reggiseno, lei in vestaglia senza cintura, lei con la felpa corta. Certo, la si mira e si ammira. All'infinito. 'E in quella immensità si annega il pensier mio'...

