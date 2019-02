Il Sun rivela: "Ed Sheeran si è sposato in segreto prima di Natale"

Il cantautore britannico Ed Sheeran ha sposato la sua fidanzata Cherry Seaborn in un "ristrettissimo matrimonio invernale". Lo rivela il quotidiano The Sun. "Ed si è sposato pochi giorni prima di Natale. E' stata una cerimonia molto tranquilla, con solo i più vecchi amici di Ed, la famiglia e il prete", ha detto una fonte anonima al tabloid. Il ventottenne, uno degli artisti più venduti al mondo, ha conosciuto Seaborn durante l'infanzia nel Suffolk, nell'Inghilterra orientale.

I due si frequentano dal 2015. Secondo The Sun alla cerimonia nella tenuta di Ed in Suffolk hanno partecipato solo una quarantina di persone. "Non voleva confusione e voleva che fosse qualcosa di esclusivamente loro", ha raccontato la fonte. Tuttavia, si dice che la coppia pianifichi un "party in stile festival" in estate. Sheeran aveva annunciato il suo fidanzamento su Instagram nel gennaio 2018, affermando: "Siamo molto felici e innamorati e anche i nostri gatti sono eccitati". L'etichetta discografica di Sheeran non ha commentato la notizia.

