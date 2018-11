Il ritorno a casa di Raul Bova e Rocìo Munez Morales con la secondogenita Alma

Dopo aver dato per primi la notizia la scorsa estate della nuova gravidanza, su Chi, in edicola da mercoledì 7 novembre, le prime foto in esclusiva di Raoul Bova e Rocìo Munez Morales al ritorno a casa dalla clinica con la loro piccola Alma. E per festeggiare l'evento si è riunita tutta la famiglia, compresa la loro primogenita Luna

