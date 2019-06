Heidi Klum, modella 'top' anche sui social

Non si scolla dal telefono. Cammina, apre la porta del negozio, si fa aiutare con le buste piene di nuovi abiti appena acquistati: tutto con lo smartphone in mano con cui sta girando un video-selfie. A 46 anni Heidi Klum resta una delle modelle più note e apprezzate al mondo, forse anche perché ha saputo sfidare le top model più giovani a suon di nuove tecnologie. E infatti Heidi Klum è presente e attiva sui social network tanto da voler riprendere il suo shopping da Barneys New York a Beverly Hills, per la felicità dei suoi followers