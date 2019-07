Harry e Meghan, secondo gli esperti presto l'annuncio di un nuovo royal baby

I tabloid britannici che seguono le vicende dei Windsor ipotizzano in tempi brevi un secondo figlio per i duchi del Sussex. Il 6 maggio scorso la nascita del primogenito Archie

Sono diventati genitori per la prima volta appena un paio di mesi, ma il principe Harry e Megan Markle potrebbero presto annunciare di essere in attesa di un nuovo royal baby. É questa la voce che si sta facendo insistente negli ambienti vicini ai duchi del Sussex e che diversi tabloid e giornali britannici non hanno esitato a riprendere.

Il piccolo Archie Harrison è nato il 6 maggio scorso e Megan Markle è ancora in congedo di maternità. Tuttavia, il nuovo arrivato di casa Windsor potrebbe non restare figlio unico ancora a lungo. A suggerirlo sono una serie di indizi che riguardano tutti la ex attrice americana diventata famosa grazie alla serie Suits e che sono stati puntualmente registrati e analizzati dagli esperti che seguono la famiglia reale.

La giornalista Katie Nicholl ha detto a 'Entertainment Tonight' che il principe Harry e Markle sono "genitori amorevoli" e vogliono dare presto un fratello o una sorella ad Archie. "Penso che sia probabilmente un po' prematuro parlare di un secondo bambino - ha aggiunto - . Detto questo, fonti vicine alla coppia mi hanno detto che desiderano allargare la famiglia".

Dello stesso avviso anche un'altra esperta della Royal Family, la corrispondente di E! Melanie Bromley, che rispondendo ai fan della coppia si è lanciata in pronostici su una gravidanza 2.0 da parte di Megan Markle. "Credo che la duchessa resterà incinta molto presto - ha detto - penso che il prossimo anno sarà nuovamente in attesa di un nuovo erede". Probabilmente la notizia arriverà dopo un tour della coppia in Africa, programmato per il prossimo autunno. Ma in tanti sono pronti a scommettere che Harry e Megan potrebbero bruciare le tappe, stravolgendo ancora una volta il protocollo.

Non era trascorso molto tempo dal loro matrimonio, che la coppia più paparazzata della corte britannica ha annunciato di essere in dolce attesa. La notizia era arrivata prima del previsto. L'idea era che i duchi del Sussex potessero aspettare fino a dopo il loro primo grande tour oltreoceano in Australia, Nuova Zelanda, Fiji e Tonga per iniziare a provare. Ma Harry e Megan hanno annunciato l'arrivo del loro primogenito all'inizio del loro viaggio. Seguendo questa linea, un fratello o una sorella per Archie potrebbero arrivare molto prima del previsto.

Sempre a proposito di scommesse, per i bookmaker reali la coppia potrebbe annunciare una seconda gravidanza entro la fine del 2019. Anche la società di scommesse Ladbrokes ha fatto sapere di aver ricevuto una serie di puntate che davano i duchi del Sussex nuovamente alle prese con pannolini e biberon già nei prossimi mesi.



