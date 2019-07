Harry e Meghan pronti a comprare casa a Los Angeles

La decisione per permettere al figlio Archie di trascorrere le vacanze con la nonna materna in California

Una casa a Los Angeles per Meghan Markle e il principe Harry. Dopo settimane di rumors, per il duca e la duchessa di Sussex sembra stia diventando sempre più concreta la ricerca di una dimora in California. Secondo l'esperta di questioni reali del Sun Emily Andrews, la necessità di una abitazione a L.A sarebbe legata al fatto che il loro figlioletto Archie possa trascorrere le vacanze con la nonna, la mamma di Meghan, Doria Ragland. Attualmente la nonna materna, insegnante di yoga, viaggia spesso per andare a trovare la figlia e il nipotino in Gran Bretagna. Per questo servirebbe un punto di appoggio californiano. Doria è stata e resta una figura chiave per Meghan, che vorrebbe che questo rapporto speciale e intenso con sua madre, potesse essere coltivato anche con il piccolo Archie. La nonna materna infatti è stata molto presente nei primi mesi di vita del nipotino a fianco della royal couple.

Inoltre a spiegare l'interesse per Los Angeles si aggiunge il fatto che i duchi trscorreranno più tempo negli Stati Uniti, dove il principe Harry sta collaborando con Oprah Winfrey per una nuova serie tv sulla salute mentale, nell'ambito dell'impegno in attività benefiche dei Sussex.

La giornalista Emily Andrews ha riferito che il progetto con Oprah rappresenta una grande spinta nel mercato americano per cercare di attrarre donatori per la nuova fondazione dei duchi del Sussex. Un motivo in più per indirizzare l'acquisto immobiliare a Los Angeles.

Harry e Meghan intanto, 'a casa' loro nel Regno Unito, sono finiti di recente nell'occhio del ciclone per una serie di regole che avrebbero chiesto ai loro vicini, come non avvicinare o tentare conversazioni con la coppia reale e non accarezzare i loro cani anche se questi si avvicinano. Lasciato ormai da tempo Kensington Palace, Harry e Meghan si sono trasferiti al Frogmore Cottage nei terreni del castello di Windsor. Il vicinato della coppia non parrebbero avere gradito il nuovo stringente codice di comportamento cui attenersi in tema di privacy dei giovani reali. Ma un portavoce di Buckingham Palace ha gettato acqua sul fuoco e ha fatto sapere che "il duca e la duchessa di Sussex non sono a conoscenza di queste regole".



