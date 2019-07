Harry e Meghan avranno solo due figli per cercare di salvare il pianeta

Il principe Harry e Meghan Markle si fermeranno a quota due figli per non gravare troppo sulle risorse del pianeta.

Lo ha rivelato in un'intervista per British Vogue il secondogenito di casa Winsdor, spiegando che dopo il piccolo Archie, nato nel maggio scorso, lui e la moglie Meghan Markle avranno al massimo un altro erede. Il duca di Sussex, sesto in linea di successione per il trono britannico, ha intervistato la scienziata esperta di primati Jane Goodall per il numero di settembre delal rivista, che è stato curato dalla moglie. Parlando delle risorse della terra a rischio, Harry ha detto: "Quello che dobbiamo ricordare a tutti è che" i cambiamenti climatici "stanno avvenedo ora. Li stiamo già vivendo ... Il che è terrificante. "

L'antropologa di 85 anni ha chiesto se l'atteggiamento di Harry verso il pianeta fosse cambiato da quando è diventato padre per la prima volta. "La paternità rende tutto diverso", ha risposto il principe Harry. "Penso, per via delle persone che ho incontrato e dei luoghi in cui sono stato abbastanza fortunato da andare, di avere sempre avuto un legame e un amore particolare per la natura. Ora la vedo diversamente, senza dubbio. Ma ho sempre cercato di tutelare l'ambente, anche prima di avere un figlio e sperando di avere altri figli ...". "Non troppi!", ha replicato Jane Goodall. "Due, massimo!", è stata la risposta del principe. "Ho sempre pensato che il pianeta non ci appartenga ma che l'abbiamo preso in prestito. E, sicuramente, essendo intelligenti come siamo o evoluti come dovremmo essere, dovremmo essere in grado di lasciare qualcosa di meglio alla prossima generazione".

