Joe Jonas nei panni di Sansa Stark: il miglior vestito di Halloween di sempre

Il miglior vestito di Halloween dell'anno è già stato sfoggiato. Vince, a mani basse, Joe Jonas nei panni di Sansa Stark, il ruolo interpretato dalla fidanzata Sophie Turner in Game of Thrones. Il musicista, immortalato a un party insieme all'attrice vestita da elefante, ha sfoggiato una folta parrucca rossa e un abito che potrebbe essere stato preso in prestito direttamente dal set della fortunata serie tv. Joe è una Sansa Stark praticamente perfetta, giusto con un po' di peluria in più

