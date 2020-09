Gwyneth Paltrow: nuda in giardino per i suoi 48 anni

L'attrice Gwyneth Paltrow ha deciso di festeggiare i suoi 48 anni posando completamente nuda in giardino. "Oggi indosso solo il mio vestito di compleanno e null’altro", ha scritto su Instagram dove ha postato la foto che in poco tempo ha ricevuto migliaia di commenti e like. Chi non ha particolarmente apprezzato lo scatto è stata la figlia Apple che, imbarazzata, ha commentato con un laconico "Mom!!!".

La foto è stata in realtà una scusa per pubblicizzare un nuovo prodotto del suo brand, un burro per il corpo dagli effetti "miracolosi", almeno secondo quanto dichiarato dalla bella attrice che nella caption ha aggiunto: "Grazie a tutti per gli auguri e grazie al mio nuovo burro che mi fa credere di potermi ancora spogliare del tutto".

