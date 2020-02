Gregoraci: E' inconcepibile che un amico a cena diventi 'mio cavaliere'. Basta fake news

"È inconcepibile ma anche insopportabile: un amico con cui vai a cena, per giunta insieme ad un'altra amica, diventa 'il mio cavaliere'. Non c'è più alcun rispetto per le vite di ognuno di noi, questi servizi sono diffamatori e ledono la dignità. #basta". Lo scrive Elisabetta Gregoraci in una storia su Instagram in riferimento a un servizio comparso sul settimanale DivaeDonna che ritrae la showgirl a cena con un amico.

