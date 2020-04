Gracia De Torres, passeggiatina sexy: il lato b è perfetto

"You'll never walk alone", ovvero "Non camminerai mai da solo". Da inno del Liverpool a simbolo di ognuno di noi. Le parole del celebre brano, urlato a squarciagola dai tifosi dei Reds in tribuna ad Anfield Road, sono diventate il mantra delle nostre giornate. Anche di quelle di Gracia De Torres, soubrette spagnola che dalla sua solitaria quarantena dispensa consigli per mettersi in forma. E non solo... tra un allenamento e l'altro la webstar non dimentica di regalare ai propri follower prospettive mozzafiato. Nel suo ultimo scatto è immortalata mentre passeggia su una spiaggia in bikini succinto che evidenzia un lato b scultoreo.

