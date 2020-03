Giulia De Lellis videochiama Damante in diretta: ritorno di fiamma?

Altro che paparazzi, è bastata una semplice diretta su Instagram per infiammare nuovi pettegolezzi sul possibile riavvicinamento tra la influencer, Giulia De Lellis, e il deejay, Andrea Damante. A grande richiesta dei fan, durante la sua ultima live, la 24enne romana ha provato a videochiamare il suo ex fidanzato con cui ha dichiarato di essere rimasta in buoni rapporti. L'influencer ha dovuto cedere di fronte alle pressanti richieste dei fan. "Va bene, la faccio questa chiamata - ha detto -. Vediamo se risponde".

"Sto morendo di caldo - ha rivelato imbarazzata prima che qualche intoppo tecnologico spezzasse il sogno dei follower - Sì, devo dire che mi stava venendo un pò d'ansia". Poi la webstar ha provato a correggere il tiro: "Sto scherzando, vi prendo in giro perché so che vi divertite con poco. Mi piace scherzare su questa cosa perché mi fate morire dal ridere". Ma i fan non smettono di fantasticare.

