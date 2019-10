Giulia De Lellis nuda (con polemiche) su Instagram

Mezzo busto, sguardo accattivante, capelli bagnati e a seno nudo. Così compare Giulia De Lellis in uno scatto d'artista postato su Instagram. Molti i commenti elogiativi dei fans per la bellezza dello scatto e dell'affascinante influencer. Diversi però anche i post critici, sulla scelta di comparire nuda e di sfruttare il proprio corpo a fini commerciali.

La foto in realtà, appannata in alcuni dettagli per non incorrere nella censura dei social, è realmente uno scatto d'artista. Fa parte infatti di un servizio realizzato dal noto fotografo di moda David Bellemere, che dedica alla sua modella anche parole di grande apprezzamento: "Grazie per essere una grande fonte di ispirazione", scrive l'autore tra i commenti. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ex GF ed oggi scrittrice da best seller non commenta le critiche. Resta sul suo post iniziale: "“ I have two moods: nothing matters, and everything matters too much“

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata