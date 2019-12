Giulia De Lellis in spiaggia senza vestiti: a coprirla solo un "velo di sabbia"

Giulia de Lellis pubblica uno scatto tremendamente sexy sul suo profilo Instagram: l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne si mostra completamente nuda in spiaggia ma in una posizione tale da non scoprire nessuna parte intima: a coprirla solo un velo di sabbia su alcune parti del corpo. "Ognuno ha la sua ragione, ognuno ha la sua strada. Stiamo solo prendendo e rilasciando ciò che si costruisce durante la giornata. Questo entra nel tuo corpo e scorre attraverso il tuo sangue, possiamo dirci i segreti e ricordare come amare." questo è il commento dell'influencer allo scatto postato qualche ora fa. Tanti i commenti dei follower, alcuni anche divertenti. "Sei bella anche impanata", ha scritto un suo fan.

