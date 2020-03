Giulia Calcaterra, il lato b perfetto strega Instagram

Quarantena e foto sexy: ormai pratica consolidata per le influencer di Instagram che ingannano il tempo, abbondante durante l'isolamento, per rovistare negli archivi e scovare qualche scatto da postare durante i giorni di clausura obbligata. Non è da meno Giulia Calcaterra: l'ex velina di Striscia La Notizia ha deciso di portare i suoi tanti fan in un viaggio fino alle Bahamas. Uno scatto di qualche mese fa mostra la sexy influencer nuotare, mettendo in grande risalto il suo fisico marmoreo, incluso un eccezionale. "Continuo a sognare" scrive Giulia a corredo di uno scatto mozzafiato realizzato durante un viaggio: nella foto sott'acqua, artistica ma al contempo sensuale, è impossibile non notare la perfezione del suo fisico. Una perfezione che non è passata inosservata: i suoi ammiratori si sono scatenati in like e commenti.

