Gioca a nascondino con il web, tana per Emily nuda dietro la tenda

Lo diciamo già da qualche giorno e le timelines social delle varie star, modelle e influencer non fanno che suffragare l'ipotesi: la segregazione da coronavirus mette a nudo gli istinti più trasgressivi. Sarà la mancanza di confronto con il mondo esterno, sarà questa sensazione di alienazione che esalta la voglia di affermazione di sé. Fatto sta che nel disorientamento e nella probabile noia gli scatti osé, che siano artistici o quasi spudorati, si moltiplicano sugli accounts delle stelle più o meno brillanti del firmamento. Non sfugge, anzi, la top model Emily Ratajkowski a ragione considerata una delle più belle donne oggi in circolazione.

Sempre generosa, occorre dire, nel mostrare di quanta grazia la natura le abbia fatto dono. Foto discinte le sue, ma sempre con stile ed eleganza. E carattere. Emrata infatti riesce a declinare nella stessa personalità attivismo neo femminista e consapevole utilizzo del proprio corpo. Che è suo e lo gestisce lei. Benissimo, a giudicare della strabiliante carriera compiuta negli ultimi 4 anni, come modella e imprenditrice. Per i comuni mortali basti ammirarla, quando si concede

