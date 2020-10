Gf Vip, Pretelli a Gregoraci: "Sei stata una signora"

Finita la puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli ha voluto manifestare la sua vicinanza a Elisabetta Gregoraci dopo che aveva dovuto affrontare il giudizio dell'ex marito Flavio Briatore. "Sei uscita come una signora. Hai protetto tuo figlio", ha detto Pierpaolo. Per Elisabetta non è stata di certo una puntata facile: se da una parte ha dovuto parlare di Briatore in confessionale, dall'altra ha dovuto frenare l'entusiasmo di Pierpaolo ribadendo con più forza l'intento di non voler correre in questo rapporto.



