Georgina Rodriguez: memorie sexy nella natura, lato b mozzafiato

"Maledetta primavera" cantava Loretta Goggi, "maledetta quarantena" diremmo noi. Esplodono i termometri, ma non si tratta solo dell'arrivo della bella stagione. Sono gli scatti bollenti delle star del Web a innalzare le temperature. A guadagnarsi i riflettori della giornata è "Lady Ronaldo", Georgina Rodriguez. La dolce metà del fuoriclasse della Juventus ha postato su Instagram una foto sensuale in bikini sul pontile sassoso di una spiaggia in Sardegna. In bella mostra il lato b marmoreo con un panorama paradisiaco ad avvolgere le sue grazie. "Mi manca la natura", scrive la modella spagnola, che nel frattempo non spreca un attimo per mantenersi in forma insieme a Cr7. Quello che invece non manca mai sulla sua bacheca social è uno scatto sexy, per le gioie dei fan.

