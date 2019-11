Georgina, il look da pirata sexy fa record di like

Pioggia di cuoricini per lo scatto in topless di Lady Ronaldo mentre fa yoga

Lo yoga si fa sempre più sexy con Georgina Rodriguez. La fidanzata di Cristiano Ronaldo posta uno scatto senza reggiseno, con una bandana da pirata e un paio di leggins che evidenziano un lato b da urlo. Impazziscono i fan e la foto fa subito incetta di like su Instagram: 800mila cuoricini in meno di due ore per l'innamorata del fuoriclasse portoghese, mentre si rincorrono le voci di un loro possibile matrimonio super segreto celebrato in Marocco.

