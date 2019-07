Gallinari gioca a basket con gli amici ed Eleonora Boi fa la telecronaca

Il campione Nba (ora agli Oklahoma City Thunder) in un campetto a Milano con 9 amici in una torrida giornata di luglio

Danilo Gallinari non rinuncia al basket neanche in vacanza e a pochi giorni dal raduno della nazionale italiana: ecco il campione Nba (ora agli Oklahoma City Thunder) in un campetto a Milano con 9 amici in una torrida giornata di luglio. Il tutto sotto gli occhi della sua fidanzata, la bellissima giornalista sportiva, Eleonora Boi, che regista qualche video e improvvisa una telecronaca. Il tutto poi è stato postato sui social.

