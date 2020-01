Gaffe della Ferragni: "Il miglior ristorante del mondo". Ma il piatto è misero

Chiara Ferragni posta su Instagram uno scatto che la ritrae mentre sta per mangiare un piatto di pasta in un ristorante gourmet. L'influencer scrive: "One of my favorite restaurants in the world" (uno dei miei ristoranti preferiti al mondo) inquadrando una misera porzione di paccheri. Molti i commenti dei fan: "Golosa con 3 paccheri?? Io li mangio per vedere la cottura", "c’erano più di tre paccheri vero?" chiedono stupiti i follower.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata