Francesca Farago, la sexy influencer canadese che conquista il web

E' uno dei nomi più caldi dei social e non solo per gli scatti sexy che regala ai suoi follower, in continua crescita. Francesca Farago, 26 anni, canadese di Ottawa, mora, occhi grandi e labbra imbronciate non è solo una splendida ragazza. Dopo gli inizi come modella, ha fondato un suo brand di costumi da bagno, 'Farago The Label', all'insegna della sostenibilità. Perche Frankie è vegana convinta e sostiene le cause green. Il successo mediatico poi è arrivato con la partecipazione al reality di Netflix 'Too Hot To Handle'. E i follower su Instagram hanno toccato quota 4,8 milioni.

