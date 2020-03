Francesca Brambilla, scatto bollente su Instagram: "Devo smetterla con i selfie?"

Domanda maliziosa ai propri follower - con risposta scontata - da parte di Francesca Brambilla, la sexy "Bona Sorte" del programma di Paolo Bonolis "Avanti un altro". "Devo smetterla con i selfie? Ah... non avevo capito", è il messaggio su Instagram della showgirl, con tanto di foto ammiccante. E, come sempre, i suoi fan vanno in tilt.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata