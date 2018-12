For Men fa 15 anni: il 6 dicembre un maxi calendario sull'ex Playboy Fabiana Britto

Il giornale mensile dedicato al mondo maschile For Men festeggia i suoi 15 anni di attività con un'edizione Gold. Per il numero di dicembre, il 6, è in arrivo il maxi calendario con protagonista l'ex coniglietta di Playboy e concorrente del Grande Fratello, Fabiana Britto. L'abbiamo scelta proprio per le sue forme generose - dichiara Andrea Biavardi, direttore di For Men Magazine -. C'è finalmente un ritorno a questo tipo di femminilità, a donne con il fisico tonico grazie alla palestra e allo sport, ma non esasperate dal peso e dalla magrezza. È una specie di movimento di liberazione della ‘donna normale’ che vuole sentirsi accettata così com'è, e non costretta nella taglia 40 delle modelle". "Nell'immaginario del maschio italiano - continua Biavardi - questo prototipo del resto non è mai tramontato. Le icone di bellezza che hanno fatto la storia sono Sophia Loren e Gina Lollobrigida. Ecco, Fabiana assomiglia a queste due donne, anche se in alcuni primi piani il suo viso ricorda un po' Catherine Zeta Jones”.

Nata a Salvador do Bahia, in Brasile, 30 anni fa, è arrivata in Italia all'età di cinque anni facendo il suo esordio a "Quelli che il Calcio". Poi le comparsate in alcuni programmi di Mediaset sia a Pomeriggio Cinque, di Barbara D'Urso, che al Grande Fratello 2018. Grande tifosa di calcio, durante il recente mondiale di calcio diventa ospite fissa anche di Casa Russia, il programma dedicato interamente al Mondiale. Gli scatti a Britto sono stati realizzati dal fotografo Nanni Sibona Tacco.

