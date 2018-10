Manuela is back! La ex meteorina Ferrera protagonsita del maxi calendario 2019 di For Men magazine

"Ha fatto sognare per anni milioni di italiani raccontandoci se farà caldo o se farà freddo. Ora con il calendario 2019 di For Men Magazine si annunciano sulla penisola temperature sempre bollenti - afferma il direttore Andrea Biavardi - È un grande ritorno quello di Manuela Ferrera, la meteorina del Tg4 più popolare e più amata della televisione. In 12 pose altamente erotiche, scattate su una spiaggia meravigliosa, ci terrà compagnia per tutto l'anno con un fisico mozzafiato da pin-up e i suoi occhi neri pieni di fascino mediterraneo. Sì, Manuela is back!”.

Manuela Ferrera con le sue sinuose curve, è la bellezza italiana protagonista del Maxi calendario 2019 di For Men magazine, il mensile maschile leader in Italia edito da Cairo Editore e diretto da Andrea Biavardi.

I 13 scatti (copertina e 12 mesi) realizzati dal fotografo Enrico Ricciardi, catturano Manuela e le sue forme in spiagge da sogno dai colori tropicali e scandiscono il passare dei mesi per un 2019 dall’atmosfera calda e sensuale.

L’accattivante showgirl bresciana, con un passato da ballerina, ha partecipato a Miss Italia, sfiorando per poco il titolo. Simona Ventura poi l’ha voluta a “Quelli che il calcio”, e successivamente Emilio Fede l’ha scelta per la striscia quotidiana del meteo nell’edizione serale del Tg4 consacrandola nel ruolo di Meteorina. Inoltre ha partecipato come concorrente al reality show condotto da Barbara d’Urso, “Uno, due, tre, stalla”.

Il maxi calendario di For Men magazine fa sognare i lettori dal 2003, anno di nascita del periodico e continua a valorizzare la bellezza e la passionalità delle donne dello show business. Anno dopo anno, sulle pagine del calendario, si sono succedute tante incantevoli donne: Cecilia Capriotti, Samantha De Grenet, Raffaella Fico, Claudia Galanti, Magda Gomez, Francesca Lodo, Veridiana Mallmann, Carolina Marconi, Dayane Mello, Nina Moric, Antonella Mosetti, Cecilia Rodriguez, Mariana Rodriguez, Sara Varone, Raffaella Modugno e Ria Antoniou.

