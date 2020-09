Fiocco rosa in casa Magnini-Palmas, è nata Mia

Si allarga la famiglia di Filippo Magnini e Giorgia Palmas. E' nata Mia la prima figlia della coppia. I freschi genitori lo hanno annunciato sui rispettivi social. Emozionatissimo l'ex campione del mondo di nuoto papà per la prima volta: "Oggi sei arrivata da noi e ci hai lasciato senza parole. Anzi, ora che mi sono ripreso te lo dico... ti amo piccola"...

Mamma per la seconda volta invece la showgirl, che ha già la 12enne Sofia nata dal matrimonio con l'ex calciatore Bombardini. "Oggi è un giorno meraviglioso perché tu Amore nostro infinito sei arrivata tra di noi. È stata un’avventura meravigliosa averti portato in grembo per nove mesi", ha scritto Giorgia Palmas sul suo profilo Instagram

