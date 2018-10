Le lacrime di Fedez per la festa al supermercato: di social si può anche soffrire

Fan in rivolta contro lo spreco di cibo. E per la prima volta è chiaro che il rapper non è immune alle critiche

di Chiara Troiano

La popolarità e i social network hanno un risvolto negativo. Scontato? Per molti sì, ma forse non per Fedez, almeno fino a poche settimane. Le recenti polemiche, però, sembrano avergli aperto gli occhi. Ci sono volute due forti scosse di terremoto a fargli capire che la sovraesposizione porta di certo fama e 'amore', ma che ha un rovescio della medaglia. In principio era stata la polemica con 'Striscia la notizia', colpevole di aver tirato in ballo i problemi di salute del figlio in una gag. Ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata certamente la festa di compleanno a sorpresa al supermercato.

Partiamo dai fatti. Dopo un 29esimo compleanno trascorso negli Stati Uniti, lontano da casa, Chiara Ferragni e Tatiana, la mamma di Fedez, hanno voluto festeggiare il rapper del loro cuore anche a Milano. Ecco, così, che hanno organizzato un party a sorpresa in una location decisamente bizzarra: un supermercato, messo totalmente a loro disposizione. Fin qui, nulla di male. Durante la festa, però, invitati e festeggiato si sono lasciati prendere la mano e un po' di cibo è volato in giro. Il tutto (ovviamente) ripreso in innumerevoli stories su Instagram. Subito, un piovere di critiche su chi spreca prodotti alimentari, in barba alla fame nel mondo. Al di là del moralismo, di certo per chi ha una visibilità e un seguito come quello dei Ferragnez, incappare in un errore del genere non è cosa da poco. E i due lo sanno bene, tanto che immediatamente arrivano le scuse, sempre a mezzo Instagram. Fedez ci tiene a precisare di sapere di avere sbagliato, di essere stato preso dalla goliardia del momento e di intendere rimediare al più presto, anche donando del cibo in beneficenza.

La cosa potrebbe concludersi qui, ma il rapper è evidentemente scosso dalle critiche ricevute e in altre due stories (postate dopo aver messo fine alla festa ed essere tornato a casa) si mostra con le lacrime agli occhi, ferito per l'accaduto, scosso dalle critiche ricevute. Tanto che, misteriosamente, poche ore dopo, pare addirittura cancellare il suo profilo da Instagram per poi ricomparire. Qual è il punto? Il punto è che, evidentemente, fino ad ora Fedez non era stato colpito così a fondo dalle polemiche, che sembra patire molto di più rispetto alla moglie. Si era intuito nelle sue risposte all'affaire 'acqua da 8 euro' della Ferragni, la conferma era poi arrivata con la risposta a 'Striscia' e con il 'mea culpa' sulla sovraesposizione di tutta la famiglia.

L'ultima vicenda, però, regala una certezza: Federico Lucia non è impermeabile alle critiche. Anzi, si lascia ferire con estrema facilità, mentre fa molta fatica a non rispondere, ad andare avanti per la sua strada senza dar peso alle critiche. A differenza di Chiara Ferragni, che invece sembra avere sposato la linea 'non ti curar di loro, ma guarda e passa'.

