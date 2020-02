Federica Pellegrini, da bionda a rosa shocking

Il cambio di look per la regina del nuoto: "Live in multicolors", scrive la campionessa olimpica postando la foto su Instagram

Federica Pellegrini sconvolge i fan con un cambio di look radicale. La regina del nuoto da bionda diventa rosa shocking e posta uno scatto su Instagram in cui si mostra in reggiseno sportivo verde acqua e slip fucsia. "Live in multicolors", scrive l'atleta sotto la foto, mentre i i fan non sembrano gradire troppo il cambiamento: "Rivedrei gli abbinamenti", scrive uno dei tanti follower.

