Ezio Greggio presenta ufficialmente la fidanzata: "Romina è per sempre"

La coppia posa in esclusiva per il settimanale Gente e parla per la prima volta del proprio privato

Ezio Greggio e Romina Pierdomenico fanno sul serio e per dimostrarlo hanno scelto 'Gente', in edicola da giovedì 15 agosto, dove posano in esclusiva nella villa affittata a Ibiza, luogo delle loro vacanze, e dove parlano per la prima volta del loro privato.

Sul primo incontro: "Iniziammo a chattare sui social", racconta il conduttore di 'Striscia la notizia'. "Poi fissammo un appuntamento, ma l’incontro avvenne per caso il giorno prima di quella data, in un luogo che non c’entrava nulla. Un segno del destino". Sui segreti della loro unione, Romina confida: "Adoro cucinare per lui". Sul futuro dicono: "Tra dieci anni saremo esattamente come oggi".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata