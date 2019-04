Ezio Greggio parla per la prima volta della giovane compagna: "Amare Romina mi fa sentire 30 anni di meno"

"Ridere per me è importante e lei è una ragazza molto ironica, mi dà molta allegria. La differenza di età non è un problema"

Ezio Greggio, proverbialmente refrattario a parlare dei suoi fatti privati, si è aperto per la prima volta con il settimanale Gente, in edicola venerdì 26 aprile, riguardo alla sua relazione nata circa un anno fa con la showgirl Romina Pierdomenico, 39 anni più giovane di lui. Il presentatore di Striscia la Notizia, che ha appena compiuto 65 anni ma ne dimostra almeno venti in meno, svela: "Ridere per me è importante e lei è una ragazza molto ironica, mi dà molta allegria. La differenza di età non è un problema. Io mi sento 35 anni, dunque siamo praticamente coetanei".

Greggio elenca anche le altre caratteristiche di Romina, attuale ballerina di Colorado: "L’ho conosciuta qualche anno fa quando era testimonial di una grande azienda di bellezza. Ma lei non è solo una ragazza affascinante, ha anche una concezione positiva della vita". Il presentatore, dalle pagine di Gente, annuncia anche: "Presto mi vedrete alla guida di un altro programma tv e in un film".

