Eva Padlock come un'odalisca: top in paillettes dorato e lustrini - VIDEO + FOTOGALLERY

La modella spagnola ed ex 'ombrellina' della Moto Gp Eva Padlock ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcuni scatti che la ritraggono come un'odalisca. Top dorato con paillettes e lustrini, con l'aggiunta di veli azzurri, per una foto dedicata ai suoi fan.

