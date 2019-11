Esce il calendario sexy di Ludovica Pagani: fan in delirio

Taylor Mega ha dato il via ai calendari hot delle influencer per il 2020. Subito arriva la risposta di Ludovica Pagani: allegato a TV Sorrisi e Canzoni e Chi dal 27 novembre sarà disponibile in edicola il calendario con i suoi scatti sexy per i 2 milioni e mezzo di follower, già in delirio.

Rigorosamente in stile retrò, come si evince dall'anticipazione che ha anticiopato Ludovica. La star dei social, protagonista all’ultimo Festival del Cinema di Venezia, ha inoltre dato appuntamento al 4 dicembre per un Meet&Greet in Terrazza Aperol a Milano aperto a tutti i suoi fan.

