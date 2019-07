Eros Ramazzotti difende la ex Marica: "Una brava mamma, non una arrampicatrice"

di Laura Carcano

"Ho letto molte cose non belle sul conto di Marica questa settimana, ma vi dico che non è quello che pensate: è una situazione che si trascinava da tempo e abbiamo deciso di dividerci. Non sono vere le schifezze che ho letto". Eros Ramazzotti affida a un video postato sul suo account Instagram la difesa a spada tratta della ex moglie Marica Pellegrinelli. "Marica è una bravissima mamma, una donna fantastica, non un'arrampicatrice...", sono le parole chiave dell'arringa del celebre cantautore.

Il 7 luglio scorso, in una nota congiunta, era arrivato l'annuncio ufficiale della coppia sul fatto che il matrimonio era arrivato al capolinea: "Sono stati dieci anni meravigliosi, insieme abbiamo costruito una famiglia bellissima e siamo stati felici in modo indimenticabile", avevano spiegato Eros e Marica. , oltre che 'colpevole' della rottura del suo legame con Eros, a causa delle sue presunte scappatelle extraconiugali, fra cui quella che ci sarebbe stata con il facoltoso imprenditore Charley Vezza.

Ramazzotti però ha deciso di spazzare via il fango lanciato sulla sua ex dolce metà e ha affidato anche lui al social Instagram la sua video-arringa a difesa di Marica finita 'sotto processo' da una parte dei follower: La cosa migliore è ascoltare la mia musica,chi vuole. Marica è una bravissima mamma, una donna fantastica, non un'arrampicatrice". "Il resto lasciatelo ai pettegolezzi di più basso livello", è la sentenza di Eros, affranto, ma determinato a ribadire la sua verità.

La solidarietà dal mondo dello spettacolo non è mancata all'autore di grandi successi come 'Terra promessa', 'Aurora, 'Addesso tu'. Da Gigi D'Alessio arriva via Instagram questo messaggio di sostegno a Eros: "L'uomo che tratta la donna da principessa è colui che è stato cresciuto da una regina". Laura Pausini offre fiore virtuale e dice alla ex coppia Ramazzotti-Pellegrinelli: "Sei, e siete due persone stupende".

