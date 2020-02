Erica Piamonte, pizza o sushi? Sui social si fa mangiare con gli occhi

Tre scatti tre. Due le scelte. Pizza o Sushi, dice lei dubbiosa. Pioggia di commenti, pochissimi sul dubbio culinario. Erica Piamonte scatena i followers sapientemente con foto piccanti. Tramontata la telenovela sul suo presunto triangolo con le colleghe Taylor Mega e Giorgia Caldarulo, con grandi sospetti di operazione marketing pruriginosa costruita ad arte, la bella ragazza toscana continua a far parlare di se tra comparsate tv e grande attività social. Da cui sappiamo che Erica si da un gran da fare con intensivi corsi di recitazione, doppiaggio e altro, pezzo per pezzo costruendo un profilo professionale che non è tutta apparenza. Nel frattempo, comunque, è un bel vedere

