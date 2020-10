Emrata in dolce attesa, la super top model incinta del primo figlio

La super top model, Emily Ratajkowski, è incinta. Sposata con Sebastian Bear-McClard, per la coppia si tratta del primo figlio. L'annuncio ai milioni di follower è arrivato con un post su Instagram, in cui ha condiviso diversi scatti con il pancione che sono diventati la copertina della rivista di moda Vogue. Tra le pagine del nuovo numero del fashion magazine, anche un articolo sul tema della maternità e della gravidanza scritto proprio dalla modella.

Emrata, come tutti la conoscono sui social, ha spesso utilizzato il suo corpo provocante e sinuoso per le battaglie femministe e per queto è stata spesso criticata da chi considera contraddittorio rivendicarsi femminista spogliandosi. Non solo top model, copertine e influencer in rete, Emily si è fatta conoscere anche nel mondo del cinema: nel 2018, anno del suo tempestivo matrimonio col produttore americano appare con Ben Affleck in 'L’amore bugiard'o, poi accanto ad Amy Schumer nella commedia 'Come ti divento bella'.

