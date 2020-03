Emily Ratajkowski ha voglia di mare. E come vuole tradizione mostra il suo migliore lato B

Emily Ratajkowski non sa resistere al richiamo dell'estate. L'inverno non è ancora terminato, ma la top model statunitense ha già cominciato a prepararsi per la bella stagione, che si prospetta più bollente che mai. Nel suo ultimo scatto sexy viene immortalata di spalle mentre truccandosi si guarda allo specchio, con il bikini animalier (rigorosamente del suo marchio, Inamorata) che fatica a trattenere il fondo schiena da capogiro. "Summer is calling", scrive lei e i fan non vedono l'ora. La time line di Emily intanto, già surriscaldata dalla camicia da notte gialla del giorno prima, supera temperature tropicali

