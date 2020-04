Emily Ratajkowski senza veli in bianco e nero su Instagram: lo scatto hot col marito

Emily Ratajkowski sempre più regina dei social: non manca di ricordarcelo, ogni giorno, con uno scatto e un video provocante che manda in visibilio i suoi 26 milioni di followers, in ascesa costante. Una foto ammiccante, uno scatto discinto? Ne è piena la Rete, i social in particolari, ma ogni volta che la modella scende in campo mette a tacere le concorrenti.

Emily ha deciso di condividere una foto che aveva già diffuso durante una sessione di "domande e risposte" con i propri fan. Un appuntamento che le ha permesso di rendere pubblici tanti scatti tra cui questo, assolutamente piccante. SI tratta di una fotografia insieme al marito Sebastian Bear-McClard, con la modella nuda davanti allo specchio, coperta solo dalle braccia dell'uomo. “La quarantena di solito non è così (siamo più da felpa e tuta), ma visto che avevo condiviso questa foto tra le mie stories perché non metterla anche qui? E’ una foto scattata sei mesi dopo il nostro matrimonio” scrive Emily a corredo dello scatto

