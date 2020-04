Emily Ratajkowski semi nuda abbracciata al suo cane: 'Lui è stufo delle coccole'

Uno dei quadrupedi più invidiati del mondo. Fin dalla sua tenera età Colombo, il fedele amico di Emily Ratajkowski è stato strapazzato di coccole e di attenzioni dalla Dea della moda e dei social. Quando Emily adottò il cucciolo nero e marrone, un peluche di un paio di mesi lo scorso maggio, le foto postate dalla modella seminuda ed il piccolo Colombo fecero record di likes e messaggi. Da allora Emily non ha mai trascurato il suo cane, inondandolo di attenzioni anche sui social. Protagonista di foto e stories, alternate a scatti mozzafiato di una delle donne ormai considerate tra le più sexy del mondo. Lei scherza come sempre con i suoi fan: lui è stufo di essere tormentato di coccole, scrive. La bella e la bestia. "Il mio regno per uno scambio di identità", scrive un follower nel trasporto dell'emozione testosteronica

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata