Emily Ratajkowski resta a casa... senza veli

Sono giorni intensi di workout e isolamento per Emily Ratajkowski. La sexy top model combatte il Coronavirus a suon di pose sensuali. Tra un balletto e l'altro, non può mancare sul suo profilo Instagram uno scatto stuzzicante che toglie il fiato ai suoi milioni di follower. Nell'ultima foto postata sul social, la 28enne webstar statunitense si mostra in topless con le mani e una ciocca di capelli a coprire un seno esagerato. "Non si fanno queste cose in quarantena", scherzano i fan alludendo ai suoi continui aggiornamenti, anche in questi giorni di emergenza, bollenti più che mai.

