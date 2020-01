Emily Ratajkowski, nuova linea di intimo, nuove foto da capogiro

E' la più bella del reame digitale, tra le più pagate in passerella. E ogni giorno se ne inventa una per apparire, provocare, guadagnare. Da giorni era iniziato il countdown per l'uscita della sua nuova linea di intimo. Oggi il debutto con ampie anticipazioni che indosso a lei, non c'è dubbio, fanno gola a tutti. Donne e uomini.

Reggiseni, perizomi, body, tutto in pizzi trasparenti. Emily si pubblicizza da sola e non potrebbe trovare testimonial migliori. Nelle stories stamattina un uno scatto che lascia storditi ("sono etero, sono etero, sono etero" commenta a mantra scaccia pensieri impuri una sua fan) così come nella time line la super top model compare a jeans calati, con il posteriore volutamente spinto in fuori. Richiamo per le allodole, con minimo margine di fallimento

