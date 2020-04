Emily Ratajkowski modella sexy per il suo brand

La supermodel Emily Ratajkowski continua a regalare scatti da urlo su Instagram durante la sua quarantena. La 28enne americana delizia i fan ogni giorno con consigli di lettura, ricette, ricordi di viaggio ma soprattutto foto che mettono in risalto la sua bellezza e le sue forme esplosive.

Emily, da buona imprenditrice di sé stessa, sfrutta il social per promuovere la sua linea di lingerie, bikini e accessori, Inamorata Woman. E allora eccola sofggiare un lato B da urlo, in coppia un'altra modella splendida come Jamea Lynne, e un decolléte generoso per illustrare un completo di intimo e degli orecchini griffati. E non manca un video di Ratajkowski in bikini, postato in questo caso sul profilo Instagram di Inamoratawoman

