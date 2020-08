Emily Ratajkowski, lo scatto bollente manda in tilt Instagram

Basterebbe poco ad Emily Rataikowsky per mandare in tilt i social, eppure la bella modella, influencer e attrice continua ad impegnarsi per lasciare i propri fan senza parole. L'ultimo post su Instagram, in cui appare completamente senza veli, ha fatto impazzire i follower: oltre un milione e mezzo di like in poche ore per la foto del suo fondoschiena su cui appare un tatuaggio con la scritta 'Emrata', nickname social della bella Rataikowsky. "Vorrei potervi dire che era permanente", si legge nella didascalia a corredo del post. Poche parole per un inquadratura rovente che in realtà non ha bisogno di alcun commento.

