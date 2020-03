Emily Ratajkowski, il sex appeal non va in quarantena: il décolléte fa impazzire Instagram

Scatti sempre hot per la star di Instagram: in visibilio milioni di follower

Anche le webstar si mettono in quarantena: in attesa che cessi l’emergenza da contagio c’è chi improvvisa dirette social con le amiche, chi dispensa consigli su come trascorrere tante giornate a casa, chi raccomanda ai fan di non uscire, chi si mantiene in forma in tutina sexy.

A Emily Ratajkowski, topmodel da 25milioni di follower su Instagram bastano un top dalla scollatura profondissima e uno sguardo ammiccante per scatenare una pioggia di like.

Ho bevuto un caffè, ho fatto una videochiamata con il mio team e una con la mia famiglia, mangiato un sandwich al tonno, mi sono truccata, ho letto. Sì, quasi tutto dal mio letto”, rivela la 28enne londinese che anche dalla sua camera non smette di mandare in visibilio il Web con i suoi scatti bollenti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata