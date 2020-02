Emily Ratajkowski di nuovo in intimo di pizzo. Quando la malizia è un vizio (calcolato) | Video

Questa volta è un video. Breve come un brivido. Quello che hanno avuto gli oltre 25 milioni di followers, almeno, che hanno visto la clip postata su Instagram. Parliamo dell'ultima incursione della regina social nonchè top model tra le più pgate al mondo Emily Ratajkowski. Obiettivo non tanto apparire quanto promuovere il suo marchio di abbigliamento Inamorata, che da qualche giorno ha lanciato sul mercato una nuova linea di lingerie. Mini tanga, body iper trasparenti, reggiseni micro. Tutto modellato sul corpo perfetto e celebrato della giovane modella e su di lei l'effetto che fa è strepitoso. Per le possibili acquirenti il paragone ha altissimi rischi di mortificazione. Certo è che la strategia marketing è efficace. Quello che si dice un'abbinata vincente

